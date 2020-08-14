«Вечно молодая» 81-летняя британка раскрыла секрет своей красоты
Никогда не чувствовать себя на пенсии
В июле Сьюзан вышла на пенсию. Она 56 лет проработала учителем английского языка. Но слово «пенсия» женщине категорически не нравится. Она рассказала, что планирует продолжить свою деятельность в качестве репетитора, так как дети вдохновляют ее.
Татуировка на день рождения
На свое 80-летие Сьюзан выбила на кисти татуировки с инициалами своих детей. По словам британки, ее друзья были шокированы, но она-то сама всегда мечтала о татуировке. По мнению женщины, никогда не поздно менять что-то в своей жизни.
Уход за кожей
Сьюзан очень увлечена уходом за своей кожей и пользуется несколькими кремами и увлажнителями.
Физическая активность
Женщина рассказала изданию, что до карантина трижды в неделю ходила на плавание. А когда был объявлен карантин, она стала практивовать ходьбу на беговой дорожке и даже дистанционно общается со своим тренером.
Медитация
Каждый день в течение 20 минут Сьюзан медитирует. По ее словам, это очень помогло ей в период локдауна и избавило от беспокойства. Она начала медитировать еще в 1960-ые и, по словам женщины, это изменило ей жизнь.
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