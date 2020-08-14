«Вечно молодая» 81-летняя британка раскрыла секрет своей красоты

81-летняя британка Сьюзан Стенли-Кэролл, учительница на пенсии из Лондона, прекрасно выглядит и не спешит стареть. В своем письме Daily Mail она поделилась секретом своей красоты.Никогда не чувствовать себя на пенсииВ июле Сьюзан вышла на пенсию. Она 56 лет проработала учителем английского языка. Но слово «пенсия» женщине категорически не нравится. Она рассказала, что планирует продолжить свою деятельность в качестве репетитора, так как дети вдохновляют ее.Татуировка на день рожденияНа свое 80-летие Сьюзан выбила на кисти татуировки с инициалами своих детей. По словам британки, ее друзья были шокированы, но она-то сама всегда мечтала о татуировке. По мнению женщины, никогда не поздно менять что-то в своей жизни.Уход за кожейСьюзан очень увлечена уходом за своей кожей и пользуется несколькими кремами и увлажнителями.Физическая активностьЖенщина рассказала изданию, что до карантина трижды в неделю ходила на плавание. А когда был объявлен карантин, она стала практивовать ходьбу на беговой дорожке и даже дистанционно общается со своим тренером.МедитацияКаждый день в течение 20 минут Сьюзан медитирует. По ее словам, это очень помогло ей в период локдауна и избавило от беспокойства. Она начала медитировать еще в 1960-ые и, по словам женщины, это изменило ей жизнь.