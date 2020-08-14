5 интересных фактов о полезности черники для кожи

Черника – очень полезный для здоровья и для внешности продукт. В ней содержится много витаминов и минералов, а калорий в ней немного. Считается, что черника полезна для здоровья сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, а также для зрения.Для кожи этот продукт тоже крайне полезен. Представляем Вашему вниманию несколько интересных фактов о том, как он влияет на кожу.Черника помогает бороться с преждевременным старениемЧерника содержит много антиоксидантных соединений, которые нейтрализуют окислительное действие свободных радикалов. Чем старше мы становимся, тем больше ослабевает способность организма бороться со свободными радикалами, что негативно сказывается на состоянии кожи. Ежедневное потребление черники вместе с другими овощами и фруктами с высоким содержанием антиоксидантов помогает уменьшить признаки старения и улучшает качество кожи.2.Черника улучшает циркуляцию кровиУченые считают, что регулярное употребление 150 граммов черники в день улучшает здоровье сердца и кровообращение, а улучшает способность организма обеспечивать кожу питательными веществами и кислородом кожу, ускоряя клеточный обмен.Черника повышает уровень коллагенаАнтоцианы, содержащиеся в чернике, поддерживают синтез коллагена, который участвует в «строительстве» суставов, костей, сухожилий, волос, ногтей и кожи. Исследования показали, что нанесение этого вещества на кожу способствовало увеличению коллагена. Кроме того, эта ягода очень богата витамином С, который также играет важную роль в выработке коллагена.Черника способствует заживлению ранЧерника содержит витамины С и К, которые играют важную роль в процессе заживления ран. Однако следует помнить, что чернику нужно именно есть – ее ни в коем случае нельзя наносить на открытые раны.Черника помогает при угревой сыпиИсследований о способности черники бороться с прыщами и угревой сыпи пока не было, однако известно, что рацион с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантами, которые содержатся в чернике, способствует очищению кожи. Кроме того, клетчатка помогает поддерживать здоровый микробиом кишечника, состояние которого также влияет на кожу.Но помните, что делать маски из черники для лечения прыщей ни в коем случае нельзя – это может только ухудшить состояние кожи.