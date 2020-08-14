Ученые научились создавать кости из яичной скорлупы

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Латать повреждения черепа при помощи яичной скорлупы предложили специалисты Центра композиционных материалов НИТУ «МИСиС». Разработанный ими новый состав оказался крепче обычных синтетических полимеров, которые используются в качестве «костного цемента», пишет «Московский комсомолец».Как пояснили «МК» в МИСиС, синтетические полимеры, к примеру, полиметилметакрилат, способны самостоятельно затвердевать и обладают высокой прочностью. Но их минус в том, что они биоинертны, то есть слабо взаимодействуют с живыми тканями и почти не срастаются с костью.Коллектив Центра композиционных материалов решил улучшить полиметилметакрилат, добавив силикатную биокерамику — диопсид. Это вещество, приготовленное из яичной скорлупы, оказалось совершенно нетоксичным для живых клеток и способно срастаться с костной тканью. К сведению, яичная скорлупа давно известна полезными для здоровья свойствами, такими как минерализация и рост костей, лечение остеопороза. Поэтому ее и решили попробовать в качестве костного трансплантата.В ходе опытов исследователи экспериментировали с разными пропорциями диопсида в полимере – 25%, 50% и 75%. Лучшие результаты показали образцы, содержащие 50% диопсида – они продемонстрировали увеличение прочности костей при сжатии в 4 раза и хорошее «прорастание» в костную ткань. Механические свойства полученного композита оказались очень схожими со свойствами губчатой кости человеческого организма. Теперь он может быть использован для надежной фиксации искусственных суставов, имплантатов, закрытия дефектов черепа при различных травмах и т.д.