Какие продукты укрепляют иммунитет – рекомендации врача

По мнению специалистов, для нормальной работы иммунитета необходимы, прежде всего: здоровый сон, физическая нагрузка, сбалансированный режим работы и отдыха и правильное питание. При этом обычно выделяют несколько возрастных групп, для каждой из которых необходимо формировать собственный рацион. В студии передачи "О самом главном" врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Евдокимова пояснила, что кишечник является одним из основных органов иммунной системы – именно поэтому питание крайне важно для ее нормального функционирования. При этом, по ее словам, с возрастом активность иммунитета снижается, и для его поддержания нужно прикладывать больше усилий.В частности, после 55 лет рекомендуется разнообразить рацион продуктами, богатыми витаминами и антиоксидантами (черника, клюква, квашенная капуста, брокколи, зеленый чай, кисломолочные продукты), а также витамином D (печень трески, сельдь, сливочное масло, яйца).Людям категории 35+ очень важно употреблять в пищу кисломолочные продукты и особенно козье молоко: помимо кальция, оно содержит уникальный жир, который сам по себе обладает противомикробным действием. Кроме того, в этом возрасте организму нужны ненасыщенные жирные кислоты, необходимые для профилактики атеросклероза, улучшения моторики кишечника и нормальной работы гормонов. Также врачи советуют обогатить рацион продуктами, богатыми цинком и селеном. Среди основных рекомендаций – льняное масло, креветки, морепродукты и орехи, пророщенные зерна, шпинат, говядина.Молодым людям в возрасте 18+ стоит обращать внимание на продукты с высоким содержанием клетчатки, йода и железа. Благодаря этим веществам улучшается работа головного мозга и щитовидной железы в период активного обучения. Они содержатся в том числе в гречневой крупе, морской капусте, говядине.Наконец, для формирования иммунной системы малышей возраста 0+ очень важно, чтобы ребенок родился естественным путем и как можно дольше получал грудное молоко. При искусственном вскармливании рекомендуется отдавать предпочтение смесям на основе цельного козьего молока, которые по своему составу практически идентичны грудному молоку и могут обеспечить активный иммунитет.