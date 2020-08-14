Какие продукты укрепляют иммунитет – рекомендации врача
В частности, после 55 лет рекомендуется разнообразить рацион продуктами, богатыми витаминами и антиоксидантами (черника, клюква, квашенная капуста, брокколи, зеленый чай, кисломолочные продукты), а также витамином D (печень трески, сельдь, сливочное масло, яйца).
Людям категории 35+ очень важно употреблять в пищу кисломолочные продукты и особенно козье молоко: помимо кальция, оно содержит уникальный жир, который сам по себе обладает противомикробным действием. Кроме того, в этом возрасте организму нужны ненасыщенные жирные кислоты, необходимые для профилактики атеросклероза, улучшения моторики кишечника и нормальной работы гормонов. Также врачи советуют обогатить рацион продуктами, богатыми цинком и селеном. Среди основных рекомендаций – льняное масло, креветки, морепродукты и орехи, пророщенные зерна, шпинат, говядина.
Молодым людям в возрасте 18+ стоит обращать внимание на продукты с высоким содержанием клетчатки, йода и железа. Благодаря этим веществам улучшается работа головного мозга и щитовидной железы в период активного обучения. Они содержатся в том числе в гречневой крупе, морской капусте, говядине.
Наконец, для формирования иммунной системы малышей возраста 0+ очень важно, чтобы ребенок родился естественным путем и как можно дольше получал грудное молоко. При искусственном вскармливании рекомендуется отдавать предпочтение смесям на основе цельного козьего молока, которые по своему составу практически идентичны грудному молоку и могут обеспечить активный иммунитет.
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