Почему немеют руки и ноги и что с этим делать

Потеря чувствительности в кистях, стопах и голенях иногда сопровождающаяся покалыванием, - явление популярное. С ним сталкивался каждый, кто засыпал на руке, слишком долго работал с компьютерной мышкой или сидел, скрестив ноги, пишет "Лайхакер".Часто причины, по которым немеют руки и ноги, безопасны, а неприятное ощущение за пару минут проходит само собой. Но возможны и неприятные сюрпризы.Почему иногда немеют руки и ногиКисти и стопы представляют собой конечные станции маршрутов двух важных систем - кровообращения и нервной. Используя аналогию с общественным транспортом: если на любой из станций произойдет какая-то поломка, автобус до конечной не доедет. То есть кровь, несущая тканям кислород и питательные вещества, не дойдет в нужных количествах к пальцам. Либо же нервные импульсы будут обработаны некорректно, и вы почувствуете онемение и покалывание.Поэтому, если у вас немеют руки и ноги - проверьте, все ли в порядке:С кровообращением. Не пережали ли чего?С передачей нервных импульсов. Не слишком ли долго ваше запястье находилось в одном положении (например, на компьютерной мыши)? Это могло вызвать защемление нервных волокон.Скорее всего, уже на этапе первичной диагностики вы вычислите проблему. В этом случае избавиться от онемения просто: покрутите кистью, стопой или голенью в разные стороны, помассируйте конечность, чтобы улучшить кровообращение или устранить защемление нерва.Но бывает так, что рука или нога вроде бы не пережата, а онемение тем не менее ощущается регулярно. Это настораживающий симптом: тут речь уже может идти о скрытых системных нарушениях.Почему регулярно немеют руки и ноги:1. Периферическая невропатияЭто нарушение, при котором поражаются периферические, то есть удаленные от спинного и головного мозга нервы, расположенные в руках и/или ногах. Такой сбой часто происходит с возрастом. По оценкам американских экспертов, периферической невропатией страдают до 20 миллионов жителей США, большинство из которых пожилые люди.2. Начинающийся диабет второго типаЧасто онемение и покалывание в конечностях - один из первых симптомов развивающегося диабета (так называемая диабетическая невропатия). В большинстве случаев это касается ног, а не кистей рук. Но возможны варианты.3. Недостаток витаминовВитамины Е, В1, В6, В12, а также P необходимы для здоровой работы нервной системы. Например, дефицит B12 может стать одной из причин развития периферической невропатии. Впрочем, избыток витамина B6 также может вызвать покалывание в руках и ногах.4. Любовь к спиртномуЗлоупотребляющие алкоголем нередко страдают от дефицита витаминов, вызванного несбалансированным питанием. Кроме того, пьянство само по себе может вызвать поражение периферических нервов - так называемую алкогольную невропатию.5. Определенные инфекцииОнемение и покалывание в руках и ногах могут быть симптомами таких заболеваний, как болезнь Лайма, ветряная оспа, простого, опоясывающего или вирусного (Эпштейна - Барр) герпеса, а также ВИЧ или СПИДа.6. Отравление токсинамиКак правило, речь идет об отравлении солями тяжелых металлов - свинца, мышьяка, ртути, таллия, а также некоторыми промышленными химическими веществами.Впрочем, иногда организм может среагировать онемением в руках и ногах на ряд лекарственных препаратов. Потерей чувствительности в конечностях проявляют себя лекарства для химиотерапии (к примеру, используемые при раке легких), а также некоторые противовирусные средства и антибиотики.7. Аутоиммунные заболеванияНапример, волчанка и ревматоидный артрит.8. Наследственные нарушенияУ некоторых людей наблюдаются генетически обусловленные повреждения нервной ткани (например, болезнь Шарко - Мари - Тута), одним из симптомов которых является регулярное онемение и покалывание в кистях, стопах и голенях.9. Последствия травм или излишних физических нагрузокИногда при травмах происходит защемление, сдавливание или иное повреждение нервных окончаний, которое диагностируется не сразу. Речь может идти, например, о сдавливании нерва, вызванном грыжей межпозвоночного диска или вывихом кости.10. КурениеНикотин ограничивает кровоснабжение сосудов, питающих периферические нервы.Что делать, если немеют руки и ноги:Вы уже поняли: если онемение и покалывание становится регулярным - это повод наведаться к врачу. Терапевт проведет осмотр, задаст вам вопросы об образе жизни, социальных привычках (например, его наверняка заинтересуют ваши пятничные встречи с друзьями за бутылочкой-другой), месте и условиях работы, здоровье близких родственников.По результатам медик, скорее всего, назначит исследования, которые могут включать:Анализы крови. Они помогут выявить возможный диабет, дефицит витаминов, признаки аномальной активности иммунной системы, дисфункцию печени, почек или другие сбои в обмене веществ.Электромиограмму (ЭМГ). Это тест на электрическую активность мышц.Исследования спинномозговой жидкости. Они помогут определить антитела, связанные с периферической невропатией.В зависимости от того, что покажут исследования, врач назначит вам лечение.Хорошая новость: во многих случаях лекарства не потребуются. Чтобы избавиться от онемения, достаточно будет скорректировать образ жизни: уменьшить количество потребляемого сахара, пропить витаминные добавки, начать правильно питаться, отказаться от вредных привычек, добавить немного физнагрузок и сбросить лишний вес (если он есть).