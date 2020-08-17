Что случится с человеком, который будет есть шашлык каждый день
Во-первых, если каждый день человеку предлагать самый лучший и отборный стейк, он может приесться. Едоку рано или поздно захочется простых макарон или картофельного пюре.
Во-вторых, постоянное злоупотребление мясом приводит к раку прямой кишки и желудка. Виной всему содержащиеся в нем канцерогены, часто становящиеся причиной развития злокачественных опухолей.
В-третьих, на то, насколько полезен или вреден шашлык, влияет его маринад. Одно дело — небольшое количество соли и специй, а другое — использование для маринада острых соусов или майонеза. Излишняя калорийность точно не пойдет на пользу.
В-четвертых, важно и то, с чем едят шашлык, а также чем его запивают. Врачи рекомендуют закусывать мясо свежими овощами или зеленью, но есть любители жареной картошки на гарнир и кетчупа в качестве соуса к мясу. Выезды на природу для жарки шашлыка также обычно сопровождаются алкогольными возлияниями, что увеличивает нагрузку на поджелудочную железу.
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