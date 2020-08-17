Почему врачи запрещают есть бананы натощак
Оказывается, бананы не стоит есть утром и на голодный желудок. Пользы от такой привычки мало, напротив, даже вреда больше. Банан дает чувство кратковременного насыщения, быстро повышая уровень сахара в крови и провоцируя скачки инсулина.
Буквально через полчаса-час поевший на завтрак бананы человек снова почувствует голод и станет вялым и апатичным. Поэтому фрукты рекомендуют употреблять только в качестве перекуса в течение дня. А на завтрак диетологи советуют ограничиться несладкой кашей.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил medic в категорию Разное
Добавить комментарий