Мотивация к похудению: врач рассказал о приятных бонусах снижения веса

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Лето еще не закончилось, и россияне полны оптимизма, ведь впереди бархатный сезон, и многие продолжают худеть с новыми силами. В передаче "О самом главном" врач-терапевт, кардиоревматолог, доктор медицинских наук, профессор Илья Егоров рассказал, какой бонус для здоровья можно получить, если вовремя избавиться от лишнего веса.По мнению специалистов, у похудения есть "побочные" эффекты, которые действительно стоят того, чтобы начать следить за лишним весом. Сегодня мы живем в эпоху бодипозитива, который предполагает принятие любого образа своего тела независимо от его размеров и внешнего вида. Однако многие просто не догадываются, какой букет болезней может вызревать в человеке, страдающем лишним весом.В студии передачи "О самом главном" Илья Егоров подчеркнул, что одним из важных мотивов к похудению является повышение настроения и либидо. Он пояснил: еда и сексуальные контакты приводят к удовольствию, которое является следствием выработки эндорфинов. А в ситуации, когда вес снижается, возникает некоторая неудовлетворенность и потребность в радости, появляется стремление к сексуальным контактам, и повышается привлекательность – та самая, к которой стремится каждый.Еще одним эффектом похудения эксперт назвал профилактику артроза. Он уточнил, что похудение даже на пять килограмм в значительной степени снижает риск возникновения и развития этого заболевания.Также снижение веса способствуют стабилизации давления. Врач утверждает, что каждый лишний килограмм равен одному лишнему миллиметру ртутного столба. Таким образом, вместе с похудением снижается и давление – вне зависимости от наследственности и факторов риска.