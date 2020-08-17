Несколько необычных признаков ухудшившегося состояния кишечника

Работа кишечного тракта оказывает влияние на состояние и активность практически всех систем организма. Поэтому, когда здоровье кишечника ухудшается, это может провоцировать появление необычных признаков, которые поначалу не кажутся связанными с данной проблемой.Сегодня ученым уже точно известно, что для деятельности иммунной, нервной, сердечно-сосудистой систем, включая головной мозг, важно состояние бактериальной флоры кишечника, соотношение так называемых хороших» и «плохих» бактерий. Рост и превалирование последних является фактором болезней, ассоциированных с воспалением, чей риск повышается из-за бактериального дисбаланса.Существуют признаки, которые указывают на ухудшившееся состояние кишечника. Например, при этом учащаются негативные пищеварительные симптомы – изжога, тошнота, вздутие, а также запоры или диарея. Помимо того, характерным симптомом проблем с кишечником является ощущение дискомфорта, возникающее после углеводной пищи.Еще один необычный признак – сильная тяга к сладкому. Она говорит о дисбалансе кишечных бактерий, недостатке пробиотиков. Нужно обязательно есть продукты, содержащие их.Также сигналом ухудшившегося состояния кишечника может быть изменение веса, причем в любую сторону. В ЖКТ имеются бактерии, которые препятствуют усвоению питательных веществ. Их размножение может способствовать потере веса, но вместе с этим также будет слабеть организм, иммунная система, повыситься восприимчивость к инфекциям.Необычно, но факт. Нездоровое состояние микрофлоры кишечника влияет на подверженность депрессии, тревожности, панике. Это связано с тем, что именно кишечник вырабатывает почти весь серотонин в организме. Нейромедиатор поддерживает психоэмоциональную стабильность человека, поэтому его также называют гормоном радости или удовольствия – до 90% его количества синтезируется кишечником.Трудности с засыпанием, бессонница тоже могут указывать на проблемы с кишечником из-за недостаточной выработки им серотонина.Кроме того, признаком проблемы является ухудшившееся состояние кожи. Экзема, сыпь, акне и другие дерматологические неприятности зачастую бывают обусловлены нарушением баланса кишечных бактерий, дефицитом пробиотиков.