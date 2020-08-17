К каким неприятностям может привести привычка долго сидеть на унитазе

Известно, что многие мужчины любят долго посидеть в тишине и спокойствии на унитазе, уединившись от родных и громких детей. Но немало и женщин со схожей привычкой. И те, и другие сидят на унитазе по полчаса, а то и больше, и не знают, насколько это вредно для здоровья.В туалете можно провести время не только с пользой, но и с удовольствием — уткнувшись в смартфон или почитывая газетку. Многие при этом замечали, что ноги от фиксации в одном положении могут сильно неметь, и явление это чревато серьезными последствиями.Долгое сидение приводит к сдавливанию седалищного нерва и нарушению кровообращения. Отсюда очень неприятные проблемы — геморрой, простатит, запоры и многое другое. Причина в потере чувствительности нервных окончаний в прямой кишке, от которых зависит периодичность дефекации.Поэтому медики рекомендуют представителям обоих полов использовать туалет по его прямому назначению. Для чтения книги, газеты или журнала лучше выбирать диван или кресло, а телефоном можно пользоваться и стоя.