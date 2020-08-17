Почему врачи советуют спать совсем голым
Медики рекомендуют спать голыми, без домашней одежды или пижамы. Причем все равно с чем будут последние — с шортами или штанами. Тело должно дышать во время сна, а терморегуляция осуществляться в соответствии с биологическими ритмами организма. Но одежда мешает осуществлению этих процессов.
Добавьте к этому фактору критику пижам со стороны гинекологов, и придется точно отказаться от ночной одежды. По данным медиков, нарушение терморегуляции способно провоцировать развитие вагинальных инфекций и молочницы у женщин, а также снижение количества сперматозоидов у мужчин из-за перегрева.
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