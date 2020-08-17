Три простые привычки укрепляют иммунную систему во время пандемии

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Американский ученый, директор факультета иммунологии Университета Пенсильвании Э. Джон Уэрри, рекомендует практиковать простые привычки, чтобы укрепить иммунную систему и повысить защиту организма от инфекций. Во время пандемии это особенно важно, подчеркивает специалист.Соблюдать режим сна. Сон достаточной протяженности дает возможность телу восстановить свои силы: организму необходимо спать не менее семи часов в сутки. По словам Уэрри, сон – самый важный показатель сильной иммунной системы. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Sleep, люди, которые спят ежедневно шесть часов и меньше, в четыре раза чаще заболевают простудой при контакте с вирусом, чем люди, которые спят семь часов или больше.Есть пищу богатую магнием. Одна из лучших пищевых привычек во время пандемии – контролировать достаток минералов в своей рационе. Магний помогает телу и мозгу расслабиться, способствует хорошему и спокойному сну, который, как уже было сказано выше, очень важен для укрепления иммунной системы.Также данное вещество позволяет лучше справляться со стрессом и напряжением, которыми сопровождается коронавирусная пандемия.Держать спальню прохладной. Температура 18-19 градусов содействует быстрому засыпанию и более спокойному сну – на следующий день вы почувствуете себя намного свежее и лучше. Всегда проветривайте комнату перед сном и отключайте в ней все электронные устройства. Чем комфортнее сон, тем активнее тело очищается от всех возможных патогенов, что усиливает его защитные ресурсы, отмечает ученый.«Иммунная система не укрепляется в одночасье: если кто-то заболел, нет смысла приниматься пить витамины. Но внеся определенные изменения в образ жизни, и следуя им изо дня в день, вы можете помочь своей иммунной системе улучшить защитный потенциал в преддверии осеннего сезона усиления болезней», - подчеркнул исследователь из США.