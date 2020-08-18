Названы эффективные способы замедлить старение мозга

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1» об эффективных способах замедлить старение мозга.По его словам, такая проблема наблюдается не только у старшего поколения, но и у молодежи, которая живет в условиях стресса, мало двигается и не ведет здоровый образ жизни.Чтобы замедлить старение мозга доктор рекомендует сохранять социальную активность, проявлять интерес к жизни, быть любознательным, много читать и много думать, передает Gazeta.Также необходимо правильно питаться. Например, для профилактики деменции полезны морепродукты, в которых есть полиненасыщенные жирные кислоты.Кроме того, Мясников посоветовал регулярные физические нагрузки, которые хорошо воздействуют на мозговую активность и улучшают работу мозга.