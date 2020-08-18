Может ли обычная простуда защитить от коронавируса?

Ученые из Института аллерии и иммунологии La Jolla в Калифорнии утверждают, чтопростудная инфекция, вызванная обычными типами коронавируса, может формировать иммунную реакцию, которая во многом напоминает иммунное реагирование, формируемое SARS-CoV-2 – вирусом, вызывающим инфекционное заболевание COVID-19, пишет научный сотрудник по иммунологии и инфекционным заболеваниям Кембриджского университета Стивен Кисслер в своей статье на ресурсе The Conversation.Это повышает вероятность того, что предыдущая инфекция с более легкими типами коронавирусов может смягчить проявления COVID-19, отмечает исследователь.Но насколько это вероятно? И относится ли это к тому, что мы уже знаем о коронавирусах?Несколько недель назад в центре дебатов на тему иммунитета к SARS-CoV-2 оказалась одна статья. В ней утверждается, что реакция антител на вирус SARS-CoV-2 со временем может снижаться.Эти исследования вызвали обеспокоенность касательно того, что SARS-CoV-2 может заражать человека неоднократно, и что вакцина может и не сформировать длительную защиту от коронавируса. Однако в статье внимание уделено лишь одной стороне иммунного реагирования – В-клеткам, вырабатывающим антитела, помогающие организму очиститься от инфекции.Дело в том, что Т-клетки также являются ключом к иммунному реагированию на вирусы. Они играют множество ролей, в числе которых помощь В-клеткам в процессе превращения в машины, борющиеся с заболеванием.Кисслер отмечает, что статья, написанная ученым Джозе Матеусом и его коллегами из Института аллерии и иммунологии La Jolla, важна, потому что она показывает, что люди удерживают Т-клетки, пригодные для борьбы с более легкими типами коронавирусов достаточно долго для возможного взаимодействия с новым вызовом в лице вируса SARS-CoV-2, и эти Т-клетки даже могут распознавать SARS-CoV-2 и помогать организму преодолеть его.Для эпидемиологов свидетельства об ослабевающем иммунитете и перекрестном иммунитете не новость.Исследование, сделанное в 1990 году, показывает, что солдаты, заразившиеся одним из более легких типов коронавирусов, не сохраняли иммунитет дольше, чем на год.Кроме того цикл бума и спада, который из года в год наблюдается у более легких видов коронавирусом можно объяснить сочетанием ослабевающего и перекрестного иммунитета.Более легкие виды коронавирусов могут формировать антитела, идентичные антителам, формируемым коронавирусами, вызывающими Sars и Mers.Тем не менее, инфекции, формирующие структурно идентичные антитела, далеко не всегда обеспечивают перекрестную защиту иммунитета с медицинской точки зрения.Сложно сказать, защищают ли от SARS-CoV-2 более легкие коронавирусы отчасти потому, что за ними мало наблюдали. В идеале, можно было бы просмотреть исторические данные, чтобы определить, какие сообщества переживали крупные вспышки каждого штамма более легкой коронавирусной болезни за последние несколько лет, а затем посмотреть, есть ли связь с менее тяжелыми случаями COVID-19.На данный момент все, что можно сказать о возможности того, что обычные коронавирусы могут защищать от SARS-CoV-2, это все остается лишь вероятностью.