Почему жаркая погода и пиво - несовместимые вещи
Жаркая погода для организма это стресс, поскольку мозг постоянно анализирует степень нагрева тела, а также запускает процессы по охлаждению организма. Для охлаждения используются потовые железы и лишняя вода.
Алкоголь же воздействует как диуретик, заставляя почки выводить воду и провоцируя обезвоживание.
Мозг перестает внимательно следить за температурой тела под воздействием алкоголя, а в это время кровяные сосуды начинают расширяться. Это приводит к сильному падению кровяного давления, а также ощущению слабости и усталости.
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