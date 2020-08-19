Почему жаркая погода и пиво - несовместимые вещи

Многие россияне считают, что пропустить бутылку холодного пива в жаркий летний день - это отличная идея. Но они ошибаются. Для здоровья в этом плане ничего хорошего не будет, поскольку этот напиток не совместим с высокой температурой.Жаркая погода для организма это стресс, поскольку мозг постоянно анализирует степень нагрева тела, а также запускает процессы по охлаждению организма. Для охлаждения используются потовые железы и лишняя вода.Алкоголь же воздействует как диуретик, заставляя почки выводить воду и провоцируя обезвоживание.Мозг перестает внимательно следить за температурой тела под воздействием алкоголя, а в это время кровяные сосуды начинают расширяться. Это приводит к сильному падению кровяного давления, а также ощущению слабости и усталости.