Названа необычная польза от сидения на корточках

С недавних пор сидеть на корточках считается зазорно, однако это ещё и необходимо для здоровья. Об этом напомнил остеопат из Новой Зеландии Филип Бич в своей книге "Мышцы и меридианы. Манипуляция формой".По его словам, такая поза подобна тем архитипичным позам, которые принимали наши предки тысячи лет назад."Всё сводится к простому принципу "используй или потеряешь". В каждом нашем суставе есть синовиальная жидкость. Она как смазка, которая питает хрящи. Чтобы жидкость вырабатывалась, нужны две вещи: движение и сжатие.Если сустав не двигается в полном диапазоне, например, тазобедренные и коленные суставы никогда не сгибаются больше чем на 90 градусов, организм считает, что его не используют — и перестаёт производить синовиальную жидкость", - поддержал физиотерапевт Бахрам Джэм.Смысл заключается в том, что частое сгибание коленей до конца (как во время сидения на корточках) способствует сохранению подвижности и гибкости суставов.