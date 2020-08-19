Названа необычная польза от сидения на корточках
По его словам, такая поза подобна тем архитипичным позам, которые принимали наши предки тысячи лет назад.
"Всё сводится к простому принципу "используй или потеряешь". В каждом нашем суставе есть синовиальная жидкость. Она как смазка, которая питает хрящи. Чтобы жидкость вырабатывалась, нужны две вещи: движение и сжатие.
Если сустав не двигается в полном диапазоне, например, тазобедренные и коленные суставы никогда не сгибаются больше чем на 90 градусов, организм считает, что его не используют — и перестаёт производить синовиальную жидкость", - поддержал физиотерапевт Бахрам Джэм.
Смысл заключается в том, что частое сгибание коленей до конца (как во время сидения на корточках) способствует сохранению подвижности и гибкости суставов.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил slava в категорию Разное
Добавить комментарий