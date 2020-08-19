Варикозная болезнь: мифы и реальность

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Тяжесть в ногах, звездочки, пульсирующая боль, жжение, судороги в мышцах, выступающие вены, отеки – это все симптомы варикозной болезни вен нижних конечностей, от которой женщины страдают в три раза чаще мужчин. А ведь так хочется быть молодой и красивой и не прятать ноги под длинными юбками и брюками. В эфире канала "Россия 1" ведущие программы "О самом главном" рассказали обо всех особенностях этого недуга.Варикозная болезнь нижних конечностей – это патология клапанного аппарата вен. В ногах кровь течет снизу вверх, и чтобы не было возврата крови, в венозной системе есть клапаны. При варикозной болезни клапаны ослабевают, и часть крови возвращается обратно. Из-за этого образуются микротромбы, и кровоток становится еще хуже. Но обнаружить варикоз не всегда легко – вначале нет никаких симптомов. Для этого лучше всего сделать УЗИ нижних конечностей.Более 80% случаев варикозной болезни обусловлено наследственностью, поэтому недуг может проявить себя в достаточно раннем возрасте. Но это не значит, что тем, кто от него страдает, надо навсегда забыть о спорте. Спортивная ходьба, скандинавская ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде – все это полезно для ног и является профилактикой варикозной болезни. Принцип очень простой: мышцы ног должны работать. А вот теннисом и тяжелой атлетикой заниматься не рекомендуется. Также вредно долго стоять на одном месте, не меняя позы.Обувь на высоком каблуке провоцирует и утяжеляет течение болезни. Неправильно распределяется нагрузка на стопы и еще больше нарушается венозный отток, а значит, болезнь прогрессирует. Допустимая высота каблука – не более 3-4 см.Помогают при варикозной болезни специальные лекарства – венотоники. В них содержатся флавоноиды, эсцин и витамин С. Они укрепляют стенку вен и клапанный аппарат и улучшают реологические свойства крови, т.е. улучшают кровоток по венозной системе. Эти полезные вещества содержатся в естественных компонентах, практически не имеющих противопоказаний. К ним относятся экстракты конского каштана, шиповника, боярышника, солодки.Также следует помнить, что при варикозе увеличивается вязкость крови, так что пейте больше воды. А еще врачи рекомендуют носить компрессионный трикотаж. Но его надо правильно надевать. Сначала стоит полежать две-три минуты с поднятыми ногами, потом натянуть чулки и только после этого встать.