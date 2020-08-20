ВИЧ, бешенство, холера и другие недуги, которых действительно стоит бояться

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Население Земли не раз потрясали различные эпидемии, что зафиксировано в исторических источниках. Сегодня перед человечеством все еще стоят угрозы пандемий опасных заболеваний. Так какие же инфекционные заболевания считаются наиболее опасными?На первом месте до сих пор стоит бубонная чума. Эта болезнь выкосила большую часть населения Европы в Средние Века. И только в ХХ веке при помощи противочумных вакцин, сывороток и антибиотиков врачи свели на нет опасность повсеместного распространения недуга. Но до сих пор от этой заразы умирают около 2 500 человек в год. Инфекция поражает подмышечные и паховые лимфоузлы, вызывает жар, бред.Сибирская язва на втором месте. Эта зараза легко передается. Споры сибирской язвы могут хранится на поверхности годами. Заболевший покрывается некротическими язвами. Смертность при болезни почти 90%.Холера на третьем месте. Одна из недавних эпидемий случилась в 2010 году на Гаити. Заразились 200 тысяч человек, из них 3 тысячи погибли. Холера успешно лечится при своевременном обращении к врачу.Бешенство на четвертом месте. Недуг вызывается вирусом, который попадает в кровь жертвы со слюной укусившего ее животного. Бешенство можно вылечить, если сразу же после укуса обратиться за медпомощью. Даже один день промедления лишает человека возможности выздоровления.ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, на пятом месте. ВОЗ считает, что в мире ВИЧ болеют более 37,9 миллиона человек. Люди заражаются через незащищенный секс, при переливания крови, при родах. От ВИЧ за все годы его существования погибло более 30 миллионов человек.Лихорадка Эбола на шестом месте. Болезнь очень заразна. ВОЗ пишет, что от нее погибли 22 630 человек по всему миру.