Сидеть на корточках полезно, выяснили ученые
Эксперты из университета Южной Калифорнии провели ряд исследований и выяснили, что при сидении на корточках задействуется большее количество мышц, чем при сидении на стуле. В качестве примера ученые брали охотников-собирателей, которые сидят только на корточках, занимаясь трудом. В это время в их организмах происходит активная работа. Поэтому они менее подвержены риску развития недугов сидячей работы: сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ.
Современный человек не может отказаться от стульев. Но, возможно, новое исследование ученых заставит людей по иному взглянуть на привычку сидеть на корточках.
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