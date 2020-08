Зуд может быть серьезным предупреждающим признаком рака

Исследование показало, что зуд, независимо от того, сопровождается ли он сыпью на коже, может указывать на рак. Его наличие в несколько раз увеличивает вероятность обнаружения онкологического заболевания.Если у вас возник зуд и не проходит длительное время, обязательно обратитесь к врачу. Согласно данным, опубликованным в Журнале Американской академии дерматологии (Journal of the American Academy of Dermatology), он может быть серьезным предупреждающим сигналом о развитии рака.Исследование, показавшее это, было осуществлено международной группой специалистов из Медицинской школы Джона Хопкинса в США и Университетской больницы Мюнстера (Германия). Ими были проанализированы данные почти 17 000 взрослых пациентов, обратившихся к врачам с жалобой на зуд, которые сравнили со сведениями примерно 5 миллионов других пациентов без этой проблемы.«При наличии зуда вероятность развития злокачественных опухолей была в шесть раз выше», - констатировали специалисты.По словам ученых, чаще всего у пациентов, страдавших зудом, обнаруживался рак печени. Помимо него выявлялись опухоли желчного пузыря или желчных путей, системы кроветворения и кожи.Зуд, сопровождавшийся кожными высыпаниями, был свойствен пациентам с двумя формами лейкемии, опухолями костей, карциномой бронхов и множественной миеломой. Исследователи полагают, что существует связь между сыпью и причиной раковых опухолей: механизм новообразований основан на воспалительной реакции кожи.Проведенное исследование не дает ответа на вопрос, что первично: рак или зуд? Для этого необходимы дальнейшие исследования. Но в чем его авторы уверены – это в том, что зуд, не имеющий явной, видимой природы может быть механизмом диагностики злокачественных опухолей.