«Спящий» вирус герпеса можно уничтожить с помощью редактирования генов

«Спящий» вирус герпеса может быть уничтожен с помощью редактирования генов: специалисты из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона использовали новый метод редактирования генов для уничтожения латентного вируса герпеса 1-го типа (HSV-1), также известного как «оральный герпес».Как сообщает Eurek Alert, на моделях животных было доказано, что показатели латентного вируса при применении этого метода снизились минимум на 90%, что в теории должно предотвратить возвращение инфекции.Ученые использовали 2 типа генетических ножниц, чтобы разрезать ДНК вируса герпеса. При использовании только одной пары ножниц вирусная ДНК может быть восстановлена в инфицированной клетке, но при объединении 2 ножниц (2 наборов белков-мегануклеаз, режущих гены) вирус распадался.По словам ученых, они используют двойную мегануклеазу, которая нацелена на два участка вирусной ДНК. Когда есть два разреза, ДНК вируса оказывается слишком повреждена, чтобы ее можно было восстановить. Тогда она удаляется из клетки. Белковые ножницы вводятся в клетки с безвредным вирусом. Было установлено 92%-е сокращение показателей вирусной ДНК в клетках, где вирус спит. Снижение сохранялось в течение как минимум месяца после лечения. Этого достаточно, чтобы вирус не активировался.Аналогичную стратегию ученые планируют использовать для лечения генитального герпеса.