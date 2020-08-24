Определен самый мощный витамин, защищающий даже от суперинфекций

В мире появляется все больше устойчивых к антибиотикам бактерий, поэтому врачи бьют тревогу — если так пойдет и дальше, то смертность от суперинфекций начет устанавливать печальные рекорды. Однако новое открытие ученых позволяет надеяться на улучшение ситуации — пишет сетевое издание "Актуальные новости", по данным которого, речь идет о борьбе с суперинфекциями при помощи витамина B3.Витамин B3 (ниацин, витамин PP, никотиновая кислота) стал основой нового препарата, который показал невероятные свойства по итогам тестирования на животной модели. Тесты на лабораторных крысах показали, что никотиновая кислота может усиливать иммунный ответ примерно в тысячу раз — речь идет о мощнейшем воздействии, которое способно защитить организм даже от самых патогенных супербактерий.Ниацин стимулирует иммунную систему, делая организм невосприимчивым даже к таким опасным возбудителям инфекционных заболеваний, как резистентный золотистый стафилококк. Исследования показали, что ударные дозы витамина B3 могут даже останавливать развитие ВИЧ."Терапевтический потенциал витамина B3 все еще активно изучается, но и предварительные выводы указывают на то, что его можно широко применять в медицинской практике в составе препаратов для стимуляции иммунитета. В будущем планируется появление широкого спектра препаратов на основе этого вещества", — говорят ученые.