Эксперт по фитнесу объяснила, есть ли смысл в занятиях без личного тренера

Тренер Анастасия Юркова объяснила корреспондентам информационно-аналитического журнала "Слово и Дело", есть ли смысл заниматься фитнесом без персонального тренера. Опытный специалист, по словам Юрковой, может способствовать значительно более высоким результатам, а также усиливать мотивацию."Смысл заниматься фитнесом есть в любом случае. То есть, даже если вы не можете позволить себе персонального тренера, смысл в занятиях все равно есть. Но, безусловно, нужно учитывать, что занятия с тренером позволят вам быстрее приблизиться к желаемому уровню. Специалист точно подберет упражнения под ваши индивидуальные параметры, а также проследит за правильностью их выполнения и при необходимости внесет коррективы. Все это важно, если вы хотите получить заметный результат", — рассказала Юркова.Тренер, как добавила Анастасия Юркова, особенно важен для новичков, которые могут легко потеряться в новом для них мире фитнеса. Другой важный аспект — проблемы со здоровьем, которые уже существуют на момент старта тренировок."Боли в спине, травмы, проблемы с осанкой, и так далее — вариантов может быть множество. Все это нужно учитывать при подготовке к упражнениям, и тренер играет здесь очень важную роль", — добавила эксперт. Юркова отметила, что если у человека уже есть негативный опыт самостоятельных тренировок, но нужно однозначно выбирать занятия с тренером.