Тромбоз глубоких вен: названы опасные симптомы

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Актуальная проблема для многих.Надо признаться, что все мы не любим ходить по врачам и часто просто игнорируем проблему вместо того, чтобы признать ее и начать лечить. Но существуют болезни, игнорирование которых может вам дорого обойтись. Иногда при наличии определенных симптомов лучше заранее обратиться к врачу и получить консультацию, чем потом прийти с запущенным заболеванием и просить о чуде. В данном случае речь пойдет о тромбозе глубоких вен. В особой зоне риска находятся люди “за 50?, но при современном малоподвижном и полном вредных привычек образе жизни это заболевание может поразить и довольно молодых людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.Что это такое?Тромбоз глубоких вен — болезнь, при которой в венах образуются тромбы. В отличие от варикоза, эту проблему не так легко заметить.Вот основные факторы риска: лишний вес; пожилой возраст; частые авиаперелёты; сидячая работа; курение.Тромб при этом недуге образуется в нижних конечностях, но, оторвавшись, может пойти по венам и закупорить сосуд в легких, головном мозге или сердце. Исход такой закупорки, как правило, летальный. Наименьшее из зол — инсульт. Врач определяет наличие заболевания при помощи флебографии (рентгена вен) или УЗИ. Но есть симптомы, которые косвенно, но достаточно ясно указывают на его наличие. Вот они:1. ОтекНа ранних стадиях тромбоз глубоких вен может выражаться в отеке и покраснении нижних конечностей. Произошедшая закупорка сосуда неизбежно вызовет накопление жидкости, которая и создаст отек. При этом опухлость конечности может быть как ярко выраженной, так и довольно незаметной. Однако при сравнении здоровой и больной ноги разница все равно будет очевидна.2. Выпирающие веныБольшинство из нас имеет четкое представление о варикозе — расширенные, выпирающие вены. Но чаще людей беспокоит эстетическая сторона вопроса, в то время как здоровье тоже находится под серьезной угрозой. Поэтому обратите пристальное внимание на любое расширение вен или так называемые паучьи вены и непременно проконсультируйтесь с врачом!3. Пульсирующая больОбратите внимание на характер болевых ощущений: если вы почувствовали сильную пульсирующую боль в руке или ноге, и она явно не поверхностная — это может быть тромбоз глубоких вен! Ее можно перепутать с так называемой крепатурой, но, если она усиливается, когда вы работаете больной конечностью — это сигнал!4. “Горение” конечностиЕще до отека или боли вы можете столкнуться с жаром в определенном месте руки или ноги. Если воспаление достаточно сильное и тепло исходит от пораженного места на расстояние 1–2 сантиметра от поверхности, то это может быть серьезно. И еще: важно помнить, что воспаление суставов может говорить о другом заболевании — артрите.5. УсталостьВообще-то хроническая усталость — признак многих болезней. И она настолько распространена, что люди буквально перестают ее воспринимать всерьез. Конечно, в контексте тромбоза ее следует рассматривать вкупе с другими симптомами.6. Внезапное головокружениеЕсли у вас ни с того ни с сего начинает кружиться голова, причин может быть несколько, в том числе и банальное истощение. Но учитывая то, что тромб может расти по направлению к сердцу, этот симптом нужно воспринимать очень-очень серьезно. Особенно, если вы не страдаете пониженным давлением.7. Кашель с кровьюКровь в мокроте — это один из возможных признаков легочной эмболии — одного из самых серьезных осложнений тромбоза глубоких вен. Особенно если такой кашель появляется внезапно, словно из ниоткуда. В таком случае вам нужно срочно бежать к врачу или даже вызывать скорую.8. ОдышкаПолные люди, лишний вес которых становится одной из предпосылок тромбоза глубоких вен, нередко сталкиваются с одышкой. Этот симптом может косвенно указывать на легочную эмболию, даже если вы не кашляете кровью! Если вы никогда не страдали астмой или чем-то подобным — обратите на одышку внимание и идите к врачу!