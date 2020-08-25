Исследователи обнаружили неожиданную причину развития диабета 2-го типа

Сотрудники Мюнхенского центра Гельмгольца и Немецкого центра исследований диабета заявляют: если головной мозг работает с нарушениями, возможно развитие диабета 2-го типа, пишет ТАСС. Как известно, головной мозг (гипоталамус - гормональный центр) чувствителен к инсулину (регулирует уровень сахара в крови). Это обеспечивает дополнительный контроль за уровнем сахара.Последние исследования позволили выделить белок Dusp8, кодируемый одноименным геном. Он регулирует чувствительность к глюкозе и инсулину. По сути, ген Dusp8 выполняет роль привратника при гипоталамусе, влияющего на чувствительность к инсулину и на процесс воздействия самого гипоталамуса на показатели чувствительности к инсулину.Таким образом, носители определенного варианта гена Dusp8 имеют повышенный риск развития сахарного диабета 2-го типа вследствие нарушенной чувствительности гипоталамуса с инсулину. Вероятно, прицельное воздействие на ген позволит вернуть систему регулирования сахара в теле к норме.