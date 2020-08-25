Топ-5 причин, вызывающих выпадение ресниц
О красивых, длинных и ухоженных ресницах мечтает большинство женщин. Как сделать так, чтобы взгляд оставался томным и притягательным. Для начала, нужно понимать, почему ресницы выпадают. Медики назвали ряд причин.
Дефицит витаминов
Не стоит постоянно сидеть на диетах. Таким образом организм теряет витамины, которые ему жизненно необходимы. Для роста и сохранения здоровой структуры женщинам необходимо следить за питанием и включить в рацион овощи, рыбу и другие полезные продукты.
Кожные заболевания
Заболевания, которые проявляются в области века, могут стать серьезной причиной выпадения пучков ресниц. Обратитесь к врачу в таком случае. Если у вас есть кожные заболевания — не используйте временно декоративную косметику.
Гормональный сбой
В следствии гормонального сбоя — может ухудшиться состояние кожи и волос. По словам специалистов, это временно и поддается лечению. В такой период лучше проконсультироваться с врачом.
Щипцы для завивки ресниц
Неправильное их использование может привести к плачевным последствиям для девушки. Необходимо помнить, что пользовать инструментом нужно до нанесения туши.
Некачественная тушь
Не используйте дешевую и некачественную тушь, можете увидеть пучки ресниц при смывании. Перед покупкой новой туши необходимо внимательно узнать состав и рейтинг производителя.
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