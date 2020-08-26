Высыпания на спине: названы самые распространенные причины

Актуальная проблема для многих.Недостатки на спине могут стать помехой для ношения платьев с тонкими бретельками или топов без рукавов. Помимо неэстетичного вида, игнорирование проблемы может спровоцировать хронический характер акне. Есть 5 элементарных ошибок, из-за которых появляются красные пятнышки на спине и которых можно избежать, зная о них.Определение причины – это первый шаг на пути к решению проблемы. Поэтому эксперты назвали 5 ошибок, которые вы вероятно совершаете и провоцируете появление акне на спине.Остатки кондиционера для волос на спине. Стоит сначала мыть волосы, а потом тело. Потому что жир и масло с головы и остатки шампуня и кондиционера стекают по спине и закупоривают поры.Слишком узкое спортивное белье. Во время занятий спортом у вас увеличивается потоотделение, а топ, который плотно прилегает к спине, вызывает эффект трения, поэтому поры не могут нормально работать и забиваются. Выбирайте одежду по размеру.Использование влажной губки для мытья тела. Если ваша губка не высохла после предыдущего приема душа, то не стоит ее применять. Ведь именно тогда она является источником грибка и бактерий. В частности, губку нужно менять ежемесячно или после ощущения неприятного запаха от нее.Гормональный скачок перед критическими днями. Это самая распространенная причина появления акне. В таком случае стоит просто подождать до нормализации гормонального состояния в организме.Отсутствие ухода за кожей спины. Чтобы избежать закупорки пор, возникновения акне и увлажнить кожу, нужно пользоваться специальным лосьоном для спины, распределять его по соответствующему участку с помощью массажной щетки с длинной ручкой. Если вы собираетесь приобрести другое очищающее средство для кожи спины, то рекомендовано перед этим проконсультироваться с косметологом.