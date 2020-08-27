Врачи рекомендуют есть жир, который увеличивает продолжительность жизни

Продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, не только снижают риск сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем, но также увеличивают продолжительность жизни. Есть их рекомендуют врачи Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association).Если насыщенные жиры и трансжиры могут увеличивать риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, то другой тип жира, напротив, обеспечивает профилактику сосудистых патологий и помогает жить дольше. Таким типом являются полиненасыщенные жиры, содержащиеся в рыбе и растительных маслах.«Полиненасыщенные жиры – это разновидность диетических жиров, который наряду с мононенасыщенными являются одними из самых полезных для поддержания хорошего здоровья и продления жизни. Недавнее исследование с использованием всемирной базы данных сердечных смертей показало, что употребление недостаточно количества полиненасыщенных жиров увеличивает риск сердечных заболеваний на 8 процентов», -пишет Express.Британские издание ссылается на выводы Американской кардиологической ассоциации о том, что этот вид жира эффективно способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови (ЛПНП), тем самым снижая риск сердечных заболеваний и инсультов. Также содержащиеся в нем питательные вещества помогают развивать и поддерживать клетки организма.«Масла, богатые полиненасыщенными жирными кислотами обеспечивают нас витамином Е – антиоксидантом, в котором больше всего нуждается большинство людей. Также они содержат незаменимые жиры, которые организм не может производить самостоятельно, например, это жирные кислоты омега-6 и омега-3», - объяснили эксперты.Для защиты от возникновения угрожающих жизни сосудистых катастроф врачи рекомендуют есть меньше насыщенных жиров, содержащихся в жирном мясе, сливочном масле и сыре, а также отказаться от потребления искусственных трансжиров, которыми насыщены многие продукты готового производства (выпечка, сладости, полуфабрикаты).«Искусственные трансжиры обладают свойством оставаться твердыми при комнатной температуре. Их потребление повышает уровень холестерина в крови. Избегайте таких жиров, скрывающихся главным образом в обработанных пищевых продуктах. Заменив их полиненасыщенными, вы сможете увеличить продолжительность жизни за счет снижения риска сердечных заболеваний и общего улучшения здоровья», - резюмировали специалисты.