Медики запретили долго спать в дневное время

Медицинский университет Гуанчжоу провел анализ более 20 научных работ, посвященных дневному сну и его связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с ранней смертью по любым причинам. Всего анализу подвергли данные 313500 человек. И примерно 39% из них регулярно спали днем.Выяснилось: по сравнению с полным отсутствием дневного сна, регулярный сон в дневное время продолжительностью более часа, повышает на 30% риск преждевременной смерти по любым причинам и на 34% риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В целом дневной сон любой продолжительности повышает риск ранней смерти на 19%.Причем, данная взаимосвязь в особенности проявляется у женщин и пожилых людей. Примечательно, что дневной сон продолжительностью менее часа не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Дневной сон менее 30-45 минут, напротив, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Это, в частности, актуально для людей, имеющих недостаточно продолжительный или недостаточно качественный ночной сон.