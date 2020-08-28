В спрее от комаров нашли вещество против коронавируса
В Великобритании провели исследование и выяснили, что цитридиол, входящий в состав спрея, способен уничтожать различные штаммы коронавируса нового типа. Специалисты отметили, что от коронавируса само по себе вещество не спасет, но может стать дополнительным средством защиты.
Впервые об эффективности цитридиола стало известно после апрельских исследований, после чего ученые углубились в исследование этого компонента.
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