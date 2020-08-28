Макароны помогают женщинам в борьбе с лишним весом

Диетологи из США выяснили, что взрослые и дети, в рационе которых присутствуют макароны, получают больше необходимых организму питательных веществ, а также в целом питаются более качественно. Паста и макаронные изделия, в частности, способствуют похудению, если присутствуют в рационе взрослых женщин."У женщин 19-50 лет сухие макаронные изделия из пшеницы способствуют снижению окружности талии, а также уменьшению ИМТ и массы тела", — говорит диетолог Дайан Велланд, ведущий автор исследования. Ученый добавил, что паста в рационе детей и взрослых мужчин не оказывает серьезного влияния на ИМТ, окружность талии и массу тела.Макароны не только помогают женщинам худеть, но и дают некоторые значительные преимущества. Например, люди с пастой в рационе обычно потребляют меньше добавленного сахара и насыщенных жиров. Такая корреляция прослеживается как среди взрослых, так и среди детей.Плюс, благодаря макаронам в организм попадают такие необходимые элементы, как магний, железо, пищевые волокна и фолиевая кислота. "Можно сказать, что макаронные изделия — это фундамент для правильного питания на протяжении всей жизни. Паста создает хорошие условия для усвоения фруктов и овощей, нежирного мяса, бобовых и рыбы. Диеты с присутствием пасты более полезны и эффективны", — пояснил Велланд.