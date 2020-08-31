Названы веские причины чаще есть сливы
Вряд ли ты догадываешься, сколько полезных свойств имеют сливы. Мы готовы тебе раскрыть некоторые тайны этого сочного плода.
Полезные свойства слив
Сейчас на рынках и в магазинах активно продают сливы, а это значит, что тебе стоит воспользоваться случаем и приобрести хотя бы 300 грамм. И вот почему:
Сливы укрепляют сердце и кости
Улучшают пищеварение
Снижают уровень холестерина в крови;
Улучшают кожу. Действуют как омолаживающее средство;
Способствуют усвоению железа
Очищают организм от избытка воды и соли;
Укрепляют печень;
Улучшают кровообращение и зрение;
Повышают аппетит;
Нормализуют нервную систему
Помогают при гипертонии и атеросклерозе;
А также сливы содержат в себе витамины Е и А, которые полезны для кожи, волос и ногтей. Кроме того, имеют калий, натрий, магний, фосфор, кальций, цинк, железо, йод, марганец и медь.
Сколько можно съедать в день слив?
Желательно не злоупотреблять сливами. Съедай в день примерно 4-6 штук. Этого будет достаточно, чтобы насытить организм полезными вещества. И важно есть их в сезон.
Не рекомендуется употреблять сливы: людям с сахарным диабетом, с повышенной кислотностью в желудке, при гастрите, склонности к диарее, ревматизме, женщинам в период грудного вскармливания и тем, кто планирует похудеть.
Теперь ты знаешь все о полезных свойствах слив. Пользуйся советами и ешь больше овощей и фруктов, чтобы быть здоровым!
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