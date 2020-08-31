Названы веские причины чаще есть сливы

Вкусно и полезно.Вряд ли ты догадываешься, сколько полезных свойств имеют сливы. Мы готовы тебе раскрыть некоторые тайны этого сочного плода.Полезные свойства сливСейчас на рынках и в магазинах активно продают сливы, а это значит, что тебе стоит воспользоваться случаем и приобрести хотя бы 300 грамм. И вот почему:Сливы укрепляют сердце и костиУлучшают пищеварениеСнижают уровень холестерина в крови;Улучшают кожу. Действуют как омолаживающее средство;Способствуют усвоению железаОчищают организм от избытка воды и соли;Укрепляют печень;Улучшают кровообращение и зрение;Повышают аппетит;Нормализуют нервную системуПомогают при гипертонии и атеросклерозе;А также сливы содержат в себе витамины Е и А, которые полезны для кожи, волос и ногтей. Кроме того, имеют калий, натрий, магний, фосфор, кальций, цинк, железо, йод, марганец и медь.Сколько можно съедать в день слив?Желательно не злоупотреблять сливами. Съедай в день примерно 4-6 штук. Этого будет достаточно, чтобы насытить организм полезными вещества. И важно есть их в сезон.Не рекомендуется употреблять сливы: людям с сахарным диабетом, с повышенной кислотностью в желудке, при гастрите, склонности к диарее, ревматизме, женщинам в период грудного вскармливания и тем, кто планирует похудеть.Теперь ты знаешь все о полезных свойствах слив. Пользуйся советами и ешь больше овощей и фруктов, чтобы быть здоровым!