Дешевый напиток очищает кровь от излишков сахара

Британские медики констатируют, что дешевый напиток из крапивы эффективно очищает кровь от излишков сахара и потому очень полезен людям, имеющим предиабет и сахарный диабет.Специалисты напоминают, что некоторые натуральные растительные вещества обладают доказанной способностью уменьшать высокую концентрацию сахара в крови. К таковым относятся и полифенолы, содержащиеся в крапиве.«Травяной напиток, который готовится с использованием сухих листьев крапивы, обладает рядом полезных свойств. Одно из них – это его свойство очищать кровь от излишков сахара», - рассказали эксперты в публикации издания Express.По их словам, крапива помогает поджелудочной железе вырабатывать больше инсулина – гормона, регулирующего поступление сахара в кровь и препятствующего росту его уровня. Недостаточное производство инсулина является характерной особенностью диабета первого типа.Специалисты советуют употреблять не только напиток из крапивы, но и добавлять ее в пищу, например, в супы, салаты. Будучи дешевым продуктом, она обеспечивает организм витаминами А, С, К, некоторыми витаминами группы В, а также кальцием, железом, магнием, фосфоров, калием – их комплекс способствует укреплению иммунной системы, борется с воспалением. Также крапива рекомендуется как натуральное средство снижения высокого артериального давления.