Сокращение калорий улучшает состояние здоровья - даже для худых людей

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Согласно новому исследованию, даже люди со здоровым весом могут получить определенные преимущества для здоровья, если будут потреблять меньше калорий в день.Ученые отмечают, что потеря веса сама по себе не несет ответственности за пользу для здоровья. Скорее, употребление меньшего количества калорий вызывает комплексные изменения в метаболизме, которые приносят несколько преимуществ для здоровья.Снижение калорий и маркеры здоровьяРезультаты исследования, опубликованного в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, показали, что сокращение до 300 калорий в день может помочь улучшить уровень глюкозы в крови и снизить риск диабета 2 типа. Снижение потребления калорий было связано с улучшением уровня холестерина в крови, артериального давления и других показателей здоровья.ИсследованиеДля исследования ученые наблюдали 218 взрослых в возрасте до 50 лет со здоровым уровнем ИМТ. Этих участников случайным образом распределили либо в контрольную группу, которую попросили соблюдать их обычную диету, либо в группу ограничения калорий, которой было предложено снизить их ежедневное потребление калорий на 25 процентов.В течение двухлетнего исследования добровольцы из группы ограничения калорий были ограничены шестью различными планами питания, которые соответствовали их культурным предпочтениям или диетическим требованиям.Ученые наблюдали улучшение маркеров рака, улучшение когнитивных функций, снижение метаболических заболеваний и болезней сердца у тех, кто принимал участие в снижении калорийности.Ведущий автор доктор Уильям Э. Краус, кардиолог из Университета Дьюка, отметил, что это доказывает, что даже небольшое сокращение рациона на 300 калорий в день может помочь снизить риск диабета и сердечных заболеваний и предложить много пользы для здоровья.