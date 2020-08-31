Антибиотики могут ослаблять эффект оральных контрацептивов

Если есть необходимость одновременно принимать лекарства этих групп, желательно воспользоваться дополнительным способом предохранения.У женщин, которые одновременно с противозачаточными таблетками принимают антибактериальные препараты, существенно повышен риск нежелательной беременности.Ранее уже было известно, что определенные лекарства – противосудорожные, антиретровирусные, рифампин – «заставляют» печень вырабатывать ферменты, которые снижают эффективность оральных контрацептивов. В новом исследовании ученые охватили большее количество лекарств и проверили, как те влияют на работу противозачаточных таблеток.Авторы научной работы проанализировали данные о нежелательных действиях оральных контрацептивов, которые были собраны у более чем 170 тысяч женщин. Этих женин можно было условно разделить на три группы:принимавшие антибиотики, не усиливающие выработку печенью ферментов,получавшие лекарства, стимулирующие выработку ферментов,контрольная группа (получали любые другие лекарства).Интересным выводом стало то, что прием любого антибиотика увеличивает риск беременности на фоне употребления противозачаточных таблеток в 6,7 раз. Также исследование подтвердило, что лекарства, которые стимулируют выработку ферментов в печени, снижают эффект оральных контрацептивов: они увеличивают риск нежелательной беременности в 13 раз.Авторы исследования считают, что женщинам, которые вынуждены принимать антибиотики на фоне гормональной контрацепции, нужно подумать о временном дополнительном способе предохранения от беременности.