Медики описали новый способ похудения — ходьбу на цыпочках

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Полезные эффекты от ходьбы можно усилить, если ходить на цыпочках — говорят американские исследователи, которые выяснили, что такой вид ходьбы неплохо способствует похудению. О том, как тратить больше калорий при ходьбе, рассказали сотрудники университета Юты.Ученые из США решили посчитать, как меняется расход энергии при ходьбе в зависимости от постановки стопы. Обычная ходьба подразумевает начало шага с пятки и перемещение массы тела на носок — такой способ ходьбы достался нам от обезьян, которые обычно не совершают сколько-нибудь длительных пеших путешествий. Животные, более приспособленные для продолжительных забегов, двигаются иначе."Характерный для людей способ ходьбы позволяет расходовать меньше энергии, поэтому если вы хотите тратить энергию, то нужно передвигаться на цыпочках", — рассказывают авторы исследования, отмечая, что этот вывод был получен экспериментальным путем. Ученые провели опыт с добровольцами, которые ходили по особым пластинам, считывающим давление стопы. Плюс, ученые наблюдали за мышечной активностью добровольцев при помощи специального оборудования.По итогам исследования выяснилось, что при ходьбе на подушечках пальцев ног человеческий организм расходует энергию на 50-80 процентов интенсивнее. Плюс, ходьба на цыпочках усиливает нагрузку на некоторые мышцы. Все это позволяет рекомендовать такую ходьбу в качестве перспективного метода сжигания калорий.