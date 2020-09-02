Ученые рассказали, как один месяц отказа от алкоголя повлияет на организм

Эксперимент, который стоит провести многим.«Трезвый январь» – ежегодная акция, которая проводится в Англии. Людей призывают воздерживаться от алкоголя в течение месяца. Ученые наблюдали за тем, как менялось здоровье участников акции.Пользу одного месяца трезвости в год подтвердили ученые из Сасекского университета (University of Sussex).Как влияет отказ алкоголя на месяцЛюди, которые не пьют в январе, лучше контролируют употребление алкоголя, у них больше энергии, они теряют лишний вес и пользовались другими преимуществами, которые открыло для них воздержание от выпивки.В исследовании наблюдали за 800 участниками «трезвого марта» 2018 года. Авторы сообщают, что:в августе того же года среди участников число дней с выпивкой сократилось с 4,3 до 3,3;количество порций алкоголя, употреблявшихся в день, упало с 8,7 до 7,1;частота ощущения сильного опьянения в среднем снизилась с 3,4 раза в месяц до 2,1.Интересно, что аналогичные позитивные изменения отметили и люди, которые не смогли продержаться без выпивки весь январь. Правда, они получили чуть меньше пользы.Исследование также показало:у 93% участников было ощущение достижения;88% сэкономили;82% подробнее обдумали отношение к алкоголю;80% стали лучше контролировать потребление алкоголя;76% стали лучше понимать, когда и зачем они пьют;71% понял, что они не нуждаются в выпивке для получения удовольствия;70% почувствовали улучшение здоровья;71% стал спать лучше;67% ощутили приток энергии;58% потеряли вес;57% стали лучше концентрироваться;54% почувствовали улучшение состояния кожи.Ученые делали выводы, основываясь на трех онлайн-опросах, проведенных с января по август 2018 года.