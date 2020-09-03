Врачи предлагают избавляться от жира на животе. Как это сделать?

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Немецкие диетологи призывают обязательно избавляться от значительных излишков жира на животе, поскольку он выделяет вещества-посредники, неблагоприятно влияющие на весь организм. Уменьшить размер живота можно с помощью упражнений и коррекции питания, отмечают медики.Существует два типа жира на животе, и один из них может быть довольно проблематичным. Некоторые жировые отложения в коже (подкожный жир) безвредны: они служат накопителем энергии, образуют согревающий слой для телаБрюшной жир вокруг внутренних органов, известный как висцеральный жир, гораздо более опасен, он сравним с огромной гормональной железой, приводит издание Focus.de слова врача Бернхарда Дикрайтера, специалиста по внутренним болезням, физической и реабилитационной медицине. Специалист предупредил, что этот вид жира на животе производит более 200 веществ-мессенджеров, способных влиять на гормоны и вызывать воспаление, способствовать развитию диабета и повышенного кровяного давления.«Лучше избавляться от жира на животе, поскольку он является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов или инсультов», - сказал врач.Вдобавок при увеличении висцерального жира развивается устойчивость к лептину, организм снижает реакцию на гормон. Это приводит к ощущению, что вы не чувствуете себя сытым и продолжаете бесконтрольно есть.Но сколько жира на животе это перебор? Если живот выпячивается постепенно, достаточно медленно, скорей всего, этому способствует увеличение содержания жира во внутренних органах, говорит доктор Дикрайтер. Он предлагает измерять объем талии.«В группе низкого риска находятся мужчины с окружностью талии менее 94 сантиметров и женщины – менее 80 сантиметров. При окружности более 102 сантиметров для мужчины и 88 сантиметров для женщины это становится критическим», - поделился врач.Как избавиться от жира на животе? По мнению эксперта, лучше всего комбинировать разные меры.Важно исключить из меню сладости, сладкие напитки и продукты из белой муки, состоящие из углеводов, которые организм может использовать очень быстро. Это повышает уровень инсулина, что, в свою очередь, приводит к неоптимальному сжиганию жира, пояснил медик.Помимо того, нужно регулярно заниматься спортом, больше двигаться в повседневной жизни. Также важно развивать устойчивость к стрессу, поскольку он увеличивает концентрацию кортизола – гормона, способствующего накоплению нездорового жира на животе.Некоторые домашние средства могут помочь уменьшить жировые отложения, стимулируя обмен веществ. Дополнительно к другим мерам можно использовать L-карнитин, экстракт зеленого чая, экстракт перца чили.Также врач посоветовал достаточно спать и следить за калорийностью рациона.