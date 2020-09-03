Эксперты назвали уникальные лечебные свойства лаванды

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Далеко не все знают, что лаванду можно потреблять в пищу. Как отмечает диетолог Кристин Киркпатрика из клиники Кливленда в США, лаванда обладает сладким цветочным вкусом с нотками лимона и цитрусовых.Лаванда включает в свой состав полифенолы, уменьшающие количество бактерий, которые вызывают газы и плохое пищеварение, а также фитонутриенты, укрепляющие иммунную систему.Эфирное масло лаванды может стать важным терапевтическим средством при стрессе, тревожных расстройствах, неврастении, посттравматических расстройствах и панических атаках, отметил биолог и ароматерапевт Эльке Пухтлер из Эрлангена (Германия).Помимо этого, запах лаванды помогает справиться с головными болями, улучшить сон, снизить уровень гормона стресса. Также лаванда помогает при лечении облысения.