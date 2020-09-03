Утолите голод и утолите жажду одновременно: 5 самых сочных продуктов

Очень важно поддерживать водный баланс, особенно летом. Обезвоживание имеет ужасные последствия для организма. Это опасно для детей младшего возраста и пожилых людей, хотя тем, кто находится между этими возрастными группами, также следует опасаться обезвоживания.Пять освежающих и увлажняющих продуктовЭти пять продуктов могут быть отличными заменителями воды, и богаты питательными веществами:ОгурецЕсть веская причина, по которой ломтики огурца часто используют в качестве для глаз, чтобы уменьшить припухлость. Огурец на 96% состоит из воды и обладает естественными охлаждающими свойствами, которые борются с обезвоживанием. Фактически, он возглавляет список продуктов, богатых водой - даже выше, чем у арбуза. Он богат клетчаткой и содержит различные питательные вещества, необходимые для здоровья.АрбузАрбуз, содержащий около 92% воды, является одним из самых увлажняющих продуктов. Он также богат витаминами A, B6 и C и ликопином. Ликопин - мощный антиоксидант, который влияет на здоровье сердца, костей и предотвращает рак простаты.КлубникаКлубника на 91% состоит из воды. Эти ягоды очень вкусные и ароматные, идеально подходят для добавления в такие продукты, как йогурт и салат. Эксперты связывают употребление большего количества клубники со снижением маркеров атеросклероза у людей с метаболическим синдромом.АпельсинАпельсины на 87% состоят из воды. У потребление в пищу апельсинов укрепляет вашу иммунную систему, так как фрукты богаты витамином С. Этот мощный антиоксидант играет важную роль в здоровье мышц, костей, сухожилий, артерий, кожи и даже мозга, помогает организму усваивать железо из пищи.ШпинатОчень питательный овощ, который на 91% состоит из воды. Он содержит железо, которое играет важную роль в транспортировке кислорода по вашему телу и в поддержании здоровья вашей иммунной системы. Высокое содержание магния может помочь вам предотвратить дефицит важного минерала.