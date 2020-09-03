Врач объяснила действие на организм регулярного питья капустного сока

Врач-диетолог Елена Кален объяснила действие регулярного питья капустного сока на организм. По словам медика, это помогает нормализовать процесс пищеварения и способствует похудению.Если свежевыжатый фруктовый сок пить не рекомендуется, к капустному это не относится. Врач объяснила, что капустный сок лишен грубой клетчатки овоща, заставляющей желудок производить повышенное количество соляной кислоты, способствующее изжоге и болям. Таким образом свежевыжатый капустный сок становится, напротив, полезным для пищеварительной системы.Кален отметила пользу регулярного питья капустного сока для людей, страдающих гастритом с пониженной кислотностью, а также заболеваниями, обусловленными повреждениями слизистой ЖКТ. Она рассказала, что такой напиток содержит вещество метилметионин, оказывающее ранозаживляющее действие на нежную и уязвимую оболочку пищеварительных органов.«Он устраняет воспалительные процессы, «ремонтирует» эрозии и трещины в слизистой желудка, не давая соляной кислоте дальше повреждать его стенки желудка», - сообщила врач.Однако при обострении болезней желудка употребление капустного сока исключается.Также, добавила специалист, капуста обладает тартроновой кислотой, замедляющей процесс превращения углеводов в жиры (липогенез). Это помогает снизить вес и защищает от ожирения печень, пояснила эксперт.