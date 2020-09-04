Врач флеболог назвал самый полезный для сосудов десерт
В интервью «Комсомольской правде» врач флеболог сообщил, что может помочь удовлетворить тягу к сладкому, не повредив сосудам. Известно, что готовые десерты часто содержат высокие дозы трансжиров и сахара, негативно влияющих на состояние сосудистой ткани, способствующих развитию патологических состояний.
Самыми полезными для сосудов сладостями медик назвал сухофрукты, ягоды и цукаты, хотя и посоветовал употреблять их только в умеренном количестве.
Говоря о продуктах, способных улучшать кровообращение, укреплять стенки вен и сосудов, Ибрагимов подчеркнул: «Важно есть пищу, которая богата витаминами А, С, Е, калием, магнием, фосфором, кальцием».
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