Врач флеболог назвал самый полезный для сосудов десерт

Правильный десерт может быть очень полезным для кровеносных сосудов, считает врач флеболог и сосудистый хирург Денис Ибрагимов. Например, одними из самых полезных видов десерта являются цукаты, назвал специалист.В интервью «Комсомольской правде» врач флеболог сообщил, что может помочь удовлетворить тягу к сладкому, не повредив сосудам. Известно, что готовые десерты часто содержат высокие дозы трансжиров и сахара, негативно влияющих на состояние сосудистой ткани, способствующих развитию патологических состояний.Самыми полезными для сосудов сладостями медик назвал сухофрукты, ягоды и цукаты, хотя и посоветовал употреблять их только в умеренном количестве.Говоря о продуктах, способных улучшать кровообращение, укреплять стенки вен и сосудов, Ибрагимов подчеркнул: «Важно есть пищу, которая богата витаминами А, С, Е, калием, магнием, фосфором, кальцием».