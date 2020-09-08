Несбалансированное питание матери вызывает переедание у детей

Новые клетки мозга выделяют дофамин, который стоит за гедонистическим потреблением пищи во взрослом возрасте. Что стоит за этим механизмом, ученые Университета Хиросимы смогли выяснить, проведя эксперименты с мышами. По словам экспертов, беременные мыши, сидевшие на диете с высоким содержанием жиров омега-6 и низким содержанием жиров омега-3, производили потомство, которое было склонно переедать в поисках удовольствия (гедонистическое потребление).Жиры омега-6 содержатся в масле виноградных косточек, кукурузном и кунжутном маслах, а также их можно найти в некоторых заправках для салатов. Омега-3 жиры содержатся в рыбе, масле периллы и льняном масле. Рацион со сбалансированным содержанием этих жиров считается полезным для развития головного мозга. Исследователи также обнаружили, что у потомства мышей с несбалансированным потреблением омега-3 и омега-6 наблюдается усиленный внутриутробный рост нейронов, продуцирующих дофамин, в зоне мозга, отвечающей за чувство награды. Это готовит мозг мышат к гедонистическому потреблению сахара и жирных продуктов.Соотношение между этими двумя типами жиров важно, так как они конкурируют друг с другом за включение в клеточные мембраны. А дисбаланс этих жиров в мембранах красных кровяных клеток ранее уже связывали с набором веса. Исследователи из Хиросимы, к слову сказать, нашли препарат, тормозящий активность дофамина, что решало проблему гедонистического потребления пищи у потомства. Следовательно, сигнальная активность дофамина действительно важна для формирования пагубного пищевого поведения. По этой причине взрослые мыши, демонстрирующие переедание, были запрограммированы на неврологическом уровне к проблемам с питанием из-за рациона матерей.