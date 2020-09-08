Диетологи разрешили есть на ночь для похудения и поделились лайфхаками для похудения
Полезным для похудения является поздний перекус, основу которого составляет белок. Плюс, нужно следить за калорийностью принимаемой на ночь еды. Неплохие варианты — сыр и креветки.
Людям, которые не могут отказаться от фастфуда, специалисты посоветовали гулять рядом с фастфуд-заведениями. Но какой в этом смысл? Очень простой — предполагается, что если вы нанюхаетесь характерными для фастфуда запахами, а затем закажете себе салат вместо гамбургера или картошки фри, то получите примерно те же впечатления, что при употреблении вредной еды.
Снизить объем употребляемой еды помогает правильно подобранная посуда. Например, синего цвета. Синий цвет, при этом, в целом помогает есть меньше, так что можете надевать перед обедом очки с синими стеклами. Единственное "но" — это почему-то работает в основном с мужчинами. Хотите сладкого, но не хотите поправляться? Ешьте натуральные сладости — сухофрукты, мед, веганский зефир, и так далее. Еще один важный совет, который поможет похудеть — следует отказаться от просмотра кулинарных шоу.
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