Медики рассказали, какая еда поможет избежать проблем с сердцем

Одно яйцо в день может помочь защититься от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом свидетельствуют новейшие результаты исследований.Исследователи обнаружили, что люди, которые ввели в свой рацион по одному яйцу каждый день, уменьшили риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и геморрагического инсульта (на 18% и 28%) по сравнению с людьми, которые их не употребляли.В исследовании, которое проводилось в Китае, приняли участие более 400 000 взрослых в возрасте от 30 до 79 лет. Ученые изучали, как часто участники исследования употребляют яйца, а затем наблюдали за состоянием их здоровья в течение почти девяти лет.