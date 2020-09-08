Ученые назвали способы защиты от хронической болезни почек

Масштабное исследование, проведенное группой ученых из разных стран мира, позволило создать рекомендации по защите от хронической болезни почек. Людям, которые хотят сохранить свои почки, нужно отказаться от курения, заниматься спортом и употреблять побольше овощей.

Ученые из научных учреждений разных стран провели мета-анализ существующих работ по теме. В общей сложности в рамках проекта были проанализированы медицинские данные двух с половиной миллионов человек. Исследователи, при этом, обращали внимание на такие факторы, как физические нагрузки, вредные привычки и эффективность разных систем питания.

По словам Джеймона Келли из Университета Гриффита (Австралия), авторы проекта смогли вывести целый ряд рекомендаций, которые помогут защитить почки. "Нужно помнить о нескольких базовых аспектах. Например, диета должна быть богата овощами, плюс, в еде не должно быть дефицита калия. Нужно отказаться от таких вредных привычек, как злоупотребление алкоголем и курение, а также привести в норму свою физическую активность. Дефицит физических нагрузок может быть значительным фактором развития хронической болезни почек. Еще одна опасность — слишком большой объем употребляемой соли", — говорит Келли, добавляя, что если придерживаться рекомендаций, то можно снизить риск болезни почек более чем на двадцать процентов.
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