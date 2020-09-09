Какой заменитель сахара самый полезный

Сахарозаменители пользуются популярностью среди диабетиков и тех, кто хочет похудетьВ природе существует натуральный и безопасный подсластитель, который не повышает уровень сахара в крови и не влияет на фигуру, написала известный диетолог Светлана Фус в своем Instagram. Это стевия – растение из семйства астровых. Главное ее преимущество в том, что она совсем некалорийна, но при этом экстракты стевии, называемые стевиозидами, в 200 раз слаще сахара.Ее можно добавлять в готовые блюда или использовать во время приготовления пищи. Допускается применение даже в детских продуктах питания.???Стевия – лучший заменитель сахараСтевия может стать здоровой альтернативой сахару, но только если употреблять ее в меру. Даже самое полезное вещество в избыточном количестве может причинить вред организму.Следует помнить: использовать стевию при диабете безопасно, но это никак не лечебное средство.??"Важно также понимать, что подсластители или заменители сахара не избавят вас от тяги к сладкому, а также могут повысить ее. Питайтесь полноценно, только тогда можно избавиться от навязчивой мысли о сладком", – подчеркивает Светлана Фус.