Предупредить гестационный диабет можно
К сожалению, зачастую беременные женщины задумываются о гестационном диабете (или сахарном диабете беременных) только после того, как им ставят этот диагноз. Болезнь иногда проходит без последствий, ее можно контролировать. В то же время она несет множество рисков для здоровья будущего ребенка и самой матери. Разберемся, что можно делать, чтобы предупредить это заболевание.
Реальный риск
Диабет беременных – нередкое состояние. В 2017 году гестационным диабетом в России болели 4,5% беременных женщин. Но показатели постоянно растут: в 2016 году этот показатель был чуть более 3%. В различных регионах страны заболеваемость отличается: так, в 2017 году в Северо-Западном федеральном округе его диагностировали у 7% беременных. Считается, что гестационный диабет нередко не диагностируют в связи с ошибками лабораторных тестов.
Кому требуется профилактика диабета беременных
Заблаговременно подумать о профилактике гестационного диабета имеет смысл каждой женщине, которая планирует беременность. С одной стороны, эта болезнь может развиться без явных факторов риска. С другой стороны, важнейшие факторы риска могут не обнаруживать себя.
Один из важнейших предвестников возможного диабета беременности – нарушение толерантности к глюкозе. При этом состоянии, которое обычно протекает бессимптомно, отмечается высокий уровень сахара в крови после еды или после специального лабораторного теста.
Британская система здравоохранения перечисляет следующие факторы риска гестационного диабета:
ожирение;
рождение ребенка с весом более 4,5 кг в результате предыдущей беременности;
гестационный диабет во время предыдущей беременности;
сахарный диабет у одного и родителей, братьев или сестер.
Также играет роль национальность. Гестационный диабет чаще развивается у людей азиатского, африканского, карибского и ближневосточного происхождения, вне зависимости от места рождения.
Что нужно делать во время планирования беременности
Перечисленные выше факторы риска считаются модифицируемыми, то есть, на них можно повлиять – они необязательно приводят к болезни. Поддержание нормальной массы тела, здоровая диета, физическая активность, отказ от курения существенно снижают риск болезни.
Обычно врачи не рекомендуют делать тест на толерантность к глюкозе до первых недель беременности. Специалисты ограничиваются рекомендациями, которые касаются здорового питания и массы тела. В Великобритании скрининг на гестационный диабет проводится на 9-12 неделе беременности. Российские клинические рекомендации не содержат информации о первичной профилактике. Однако китайские врачи в связи с распространенностью диабета в стране предлагают пройти его женщинам из групп риска как можно раньше во время планирования беременности.
Есть ли специальная диета?
Специальной диеты против гестационного диабета нет. Главное – рацион не должен приводить к сильному повышению уровня сахара в крови. Для этого можно следовать общим признакам здорового питания: есть больше овощей и фруктов, отдавать предпочтение цельным продуктам, а не переработанной пище. Может подойти средиземноморская диета или диета с преобладанием растительных продуктов. В рационе должно быть как можно меньше добавленного сахара, то есть того, который не содержится в продуктах от природы. Об этом рационе можно подробно расспросить диетолога или почитать в специализированных источниках.
Масса тела
У женщин с индексом массы тела (ИМТ) выше 30 (он говорит об ожирении) риск гестационного диабета в три раза выше по сравнению с женщинами, у которых ИМТ 25 и ниже.
Индекс массы тела можно вычислить, разделив свой вес в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат. Также его можно посчитать при помощи специальных калькуляторов, которые легко найти в интернете.
Что делать во время беременности
Основной метод профилактики гестационного диабета во время беременности – поддержание здорового образа жизни. В первую очередь он включает диету и физическую активность: в идеале, профилактика должна быть продолжением мероприятий, начатых до беременности.
Профилактическая диета во время беременности
При беременности может быть рекомендована средиземноморская диета. Важные продукты в рационе – фрукты, зеленые листовые овощи, рыба, мясо птицы, орехи. Ученые считают, что беременным женщинам следует получать консультации диетолога, чтобы лучше понимать паттерны здорового питания.
Упражнения во время беременности
Упражнения – эффективный метод контроля веса и улучшения метаболизма глюкозы. Крупный анализ показал, что они могут снижать риск диабета беременных на 28% по сравнению с показателями физически пассивных женщин. Можно заниматься как аэробными, так и силовыми упражнениями.
Наиболее распространенная рекомендация по поводу физической активности для беременных женщин – упражняться не менее 150 минут в неделю или 30 минут в день. Но перед началом регулярных занятий необходимо пройти врачебное обследование и получить разрешение.
Таким образом, хотя диабет беременных и не всегда можно предотвратить, существуют доступные инструменты для его профилактики.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://medportal.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий