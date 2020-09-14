Диетолог перечислила преимущества тыквы для похудения

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Осенью появляется замечательный и доступный для похудения продукт. Его назвал диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, тыква обладает малым количеством калорий и сладким вкусом. Поэтому она отлично подходит для правильного питания и избавления от лишнего веса."Обычно все вкусное еще и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква — приятное исключение. Калорий в ней мало, а сытности благодаря волокнистой структуре в ней оказывается довольно много", - пояснил специалист.Гинзбург напомнил, что для похудения рацион должен быть разнообразным.