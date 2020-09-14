Повышает сахар в крови. Медики советуют отказаться от этого продукта на завтрак

При диабете 2 типа следует отказаться от употребления на завтрак популярного продукта – белого хлеба и тостов из него. Будучи богатым источником рафинированных углеводов, он может значительно поднять уровень сахара в крови.Людям, болеющим диабетом 2 типа, крайне важно правильно завтракать, первый прием пищи существенно влияет на уровень сахара в крови. В этом случае блюда необходимо выбирать с умом, от некоторых продуктов лучше отказаться совсем, – об этом напомнили медики организации Diabetes UK (Великобритания).«Диабетикам нужен существенный завтрак, который не повысит уровень сахара в крови до состояния гипергликемии. Если с тех пор, как вы перекусили, прошло два часа, но уровень сахара в крови превышает 11 ммоль / л, это является гипергликемией», - цитирует специалистов издание Express.По их словам, одной из непосредственных причин данного нарушения является потребление большего количества углеводов, чем может выдержать тело. Внезапный скачок сахара в крови может быть опасен, так как способствует развитию кетоацидоза – угрожающего жизни осложнения, при котором в крови накапливается повышенный уровень ацетона, грозя комой и летальным исходом.С учетом всего этого медики рекомендует диабетикам контролировать потребление на завтрак хлеба, учитывать его содержание жира и калорий. Лучшим решением они считают отказ от этого продукта.«Многим людям нравится грызть тосты по утрам или добавлять пару ломтиков хлеба к своему завтраку. Но следует помнить, что он является богатым источником углеводов, которые в процессе пищеварения расщепляются на глюкозу и повышают уровень сахара в крови. Если сахар в крови остается высоким длительное время, это может привести к долгосрочным осложнениям – например, заболеванию почек», - предупредили в Diabetes UK.Тем, кто не может отказаться от хлеба, они советуют выбирать сорта с низким содержанием углеводов, калорий, жира.